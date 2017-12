Naziskin, a Como folla alla marcia contro il fascismo e l'intolleranza

E' terminata la manifestazione antifascista di Como a cui hanno aderito molti big inclusi la presidente della Camera Laura Boldrini, il segretario del Pd Matteo Renzi, la segretaria della Cgil Susanna Camusso e diversi ministri. Nessuno di loro e' pero intervenuto dal palco, se non il vicesegretario del Pd, Maurizio Martina, che era gli fra gli organizzatori. Martina si e' limitato a un breve saluto finale. Il segretario regionale del Pd Afieri ha introdotto gli interventi, quindi e' intervenuta la portavoce di Como senza Frontiere, Annamaria Francescato. Ad alternarsi sul palco, poi, dieci ragazzi che hanno letto messaggi sull'antifascismo.

Una folla di persona ha riempito il lungolago di Como, dove alle 11 è iniziata la manifestazione "E' questo il fiore. Contro ogni fascismo e ogni intolleranza", indetta dal Pd dopo l'irruzione, lo scorso 28 novembre, di un gruppo di skinheads a una riunione di Como Senza Frontiere, rete di associazioni impegnate nell'accoglienza ai migranti che giungono in riva al Lario, nel tentativo di entrare in Svizzera e proseguire il loro cammino verso il resto d'Europa. Nei pressi del ritrovo e' tutto uno sventolare di bandiere. Ci sono quelle rosse della Cgil, quelle del Pd e quelle dell'Anpi, che sostiene la manifestazione. Arrivati anche una ventina di pullman messi disposizione dal Pd per tutto il nord Italia. Davanti al lago, e' stato allestito un palco. Sara' dato spazio ai giovani, non solo del Pd ma dell'associazione Como senza frontiere e di altre che leggeranno testi dell'antifascismo, di Calamandrei e Pertini. Prenderanno la parola anche la Presidente ANPI Carla Nespolo e il giornalista Daniele Piervincenzi, che fu aggredito a Ostia. L'unico politico, al momento previsto sul palco e' il coordinatore lombardo del Pd Alessandro Alfieri, che fara' un saluto iniziale.

Il segretario del Pd, Matteo Renzi, e' appena arrivato alla manifestazione contro ogni fascismo e ogni intolleranza, organizzata dal Pd sul lungolago di Como. Il segretario, che e' arrivato insieme al ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa e non e' previsto un suo intervento dal palco.

Il pericolo del ritorno del fascismo e' una realta' per il segretario della Cgil Susanna Camusso oggi a Como per la manifestazione organizzata dal Pd dopo l'irruzione di un gruppo di skinheads a una riunione di Como Senza Frontiere. "Quando arrivano le squadre a picchiare i dirigenti delle camere del lavoro e gli studenti che sono in una pizza dei mercatini di Natale - dice - , quando si entra nelle sedi e nelle associazioni che stanno lavorando per leggere dei comunicati, quando si pretende di essere nelle piazze per decidere chi ci puo' essere o no mi pare che sia evidente che siamo di fronte a degli episodi di squadrismo fascista e come tali vanno trattati". Cio' che e' grave per Camusso e' che in Italia "Intanto non sono applicate le leggi. Siamo un Paese che ha nella Costituzione il divieto della ricostruzione del partito fascista. Li si e' lasciati crescere e presentare alle elezioni, si e' continuato a dire sono ragazzate mentre siamo di fronte a un fenomeno di intimidazione diffuso".

"Bisogna creare le condizioni in parlamento per arrivare allo Ius soli, perche' si voti si a quella legge. Il Pd c'e'". Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole, Maurizio Martina, arrivando alla manifestazione contro ogni fascismo e intolleranza, in corso a Como.

"Questa a Como una giornata importante, in piazza contro ogni fascismo e ogni intolleranza ci sono oltre 10 mila persone". A fornire una prima stima della manifestazione di Como e' il vice segretario del Pd e ministro per le politiche agricole agricole Maurizio Martina. "Una risposta forte - aggiunge - , proposta dal PD e partecipata da tante forze".

"Premettendo che in democrazia ognuno e' libero di manifestare le sue idee, per cui non critico il fatto che oggi tutta la sinistra, da Renzi alla Boldrini, sia a Como a manifestare contro un volantino letto da 13 skinheads (e teoricamente la liberta' di esprimere un'opinione dovrebbe valere anche per loro, dato che non hanno fatto saluti romani o inneggiato al fascismo violando la legge Scelba), mi domando: ma sono piu' pericolose le idee di 13 ragazzetti o le bombe vere? Oggi tutta la sinistra scende in piazza a Como contro un volantino letto senza minacciare o aggredire nessuno, ma perche' a gennaio non hanno manifestato in massa a Firenze contro la bomba degli anarchici che ha mutilato un artificiere? E perche' non manifestano contro l'ordigno rinvenuto davanti alla caserma dei Carabinieri a Roma due giorni fa, ordigno sempre rivendicato dagli anarchici? E' piu' grave leggere un volantino, per Renzi e la Boldrini, che mutilare un uomo?". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda.