Nel mirino la comunicazione del M5S. 50 parlamentari: cambiamento radicale

Ancora malumori nel partito del vicepremier Luigi Di Maio dopo il tonfo alle elezioni europee. Cinquanta parlamentari dei 5 Stelle - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - hanno firmato una mozione per chiedere un cambiamento radicale nella comunicazione del movimento fondato da Beppe Grillo. La richiesta è quella di una svolta totale che riguardi sia le strategie sia gli uomini. Sotto accusa il modo in cui il M5S ha comunicato nelle ultime settimane.



M5s, Nugnes: "Il voto su Rousseau è la tomba di ogni tentativo di revisione"



"Se su Luigi hanno investito quasi 50mila euro solo tra marzo e maggio solo per sponsorizzazioni Facebook.... se Rousseau serve solo a ratificare e a controllare il consenso... questa scelta è la tomba di ogni tentativo di revisione. Sono stata tentata al pensiero di venire stasera alla congiunta, ma a questo punto ritengo davvero di aver già dato troppo a 'questo' M5S". Lo scrive su Facebook la senatrice di M5s Paola Nugnes, annunciando così la propria assenza alla riunione dei parlamentari grillini, prevista per stasera.