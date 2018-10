"Nessuna banca sarà in difficoltà". Salvini-Di Maio, vertice sulla manovra

Il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio si sono incontrati domenica a Palazzo Chigi. "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5Stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come prevede il contratto di governo", ha fatto sapere il leader leghista con una nota. Il vicepremier ha anche chiarito di non aver parlato di Rai: "È una questione che stanno risolvendo, com’è giusto che sia, Salini e Foa".

Manovra: Garavaglia, patrimoniale sarebbe cosa piu' sbagliata - Una patrimoniale "e' la cosa piu' sbagliata che si puo' fare in Italia". Lo sostiene il vice ministro dell'Economia, Massimo Garavaglia a Sky Tg24, riferendosi alla proposta di un economista tedesco di ricorrere al risparmio privato degli italiani per rimettere a posto i conti pubblici.

Banche: Garavaglia, sistema solido, se serve interverremo - Il sistema bancario italiano "e' molto solido e un intervento puo' anche non essere necessario. Speriamo che la febbre passi presto. Noi ce lo auguriamo. Laddove fosse necessario, interverremo e lo faremo in fretta". Lo ha detto Massimo Garavaglia, viceministro all'Economia, a Sky Tg24.

Governo: Garavaglia no voto anticipato, orizzonte di legislatura - "No, noi abbiamo un orizzonte di legislatura". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia, Massimo Garavaglia a l'Intervista di Maria Latella su Sky tg24 escludendo cosi' l'ipotesi di elezioni anticipate a marzo. Alle prossime elezioni europee, aggiunge, "la sfida vera per noi e' cambiare le regole in Europa". Salvini leader dei sovranisti in Europa? "Questo lo decidera' lui, E' un fatto non irrilevante che la Lega ha gia' capito che la partita si gioca in Europa, dove abbiamo portato una squadra giovane nell'ottica di cambiare le regole. I trattati non sono scritti in eterno nella pietra".

Consob: Garavaglia, anche senza vertice nessun problema operativo - "Conoscendo bene la struttura e come lavora non c'e' nessun problema dal punto di vista dell'operativita' e quant'altro. Prima arriva un nuovo vertice e prima si puo' reimpostare un progetto strategico, ma sul piano dell'operativita'" non c'e' nessun problema". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, intervistato a l'Intervista di Maria Latella su Sky tg24, riferendosi alla situazione della Consob, che e' ancora senza presidente.

Dl fisco: Garavaglia, scudo fiscale? Pronti a discuterne - "Come sempre basta spiegarsi, c'e' tanta carne al fuoco e poco tempo per entrare nei dettagli. Dal punto di vista dei regolamenti tributari il reddito e' reddito indipendentemente dal Paese dove e' prodotto ma se ci sono dei dettagli da affinare lo si dice, e ci si mette al tavolo. Noi siamo disponibili a discutere, cosi' come lo sono quelli del M5s". Lo ha detto il viceministro Massimo Garavaglia a l'Intervista di Maria Latella su Sky tg24 a proposito del nuovo stop di Di Maio ad alcune misure relative allo scudo fiscale riguardanti i capitali all'estero.