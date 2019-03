Nicola Zingaretti "Io alle politiche? Metteremo il candidato più forte"

Nicola Zingaretti e la nuova linea del partito

Nicola Zingaretti, il nuovo segretario del Partito Democratico si confessa ai microfoni radiofonici di Radio Capital, numerose le dichiarazioni sul futuro politico del Pd e sui temi di interesse nazionale che stanno animando le ultime settimane.

Flat tax? "Una bufala da Paperon de' Paperoni"

Non mancano innanzitutto le critiche alle altre forze politiche, in merito alla flat tax così dichiara: "La Flat Tax e' una bufala da Paperon de' Paperoni. Serve progressivita' delle imposte, non l'illusione che se i ricchi hanno di piu' spendono di piu'"

Zingaretti su Matteo Renzi: "Spero contribuisca"

Riguardo alla figura dell'ex premier Matteo Renzi e alla situazione interna al partito risponde: "Mi auguro che Renzi continui a dare il suo contributo alla costruzione di un progetto che dobbiamo costruire insieme. Non credo al partito di Zingaretti ma alla necessita' di ricostruire il Pd"

Nicola Zingaretti e la questione fiscale

Il segretario Pd sembra avere idee ben precise sulla questione fiscale e le imposte : "Non si puo' partire dall'idea della patrimoniale, ma bisogna lavorare su una maggiore gradualita' e progressivita' delle imposte"

Zingaretti e il Reddito di cittadinanza

Sul tema molto caro alla compagine pentastellata del reddito di cittadinanza appare molto chiara la posizione deel neosegretario: "Il Reddito di cittadinanza? Lo cambierei. E' un grande strumento di lotta alla poverta', ma era molto meglio il Reddito di inclusione, allargandone i fondi"

"Io candidato alle politiche? Dovremmo mettere il candidato, o la candidata, piu' forte. E, se serve, andare anche oltre lo Statuto"