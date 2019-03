Zingaretti: il neo segretario Pd vuole rottamare il patto del Nazareno

Nicola I da Roma non si è ancora insediato che vuole fare la rivoluzione nel suo partito.

Ieri dal fazioso Fazio il governatore del Lazio ha espresso lo “zingaretti pensiero”:

“Sbaracchiamo il Nazareno”.

Nazareno che è il simbolo dell’unione a freddo tra la sinistra democristiana e quello che fu il Partito Comunista Italiano.

Quindi non solo una sede storica ma un simbolo, un emblema, un vessillo di una operazione politica rilevante nella storia italiana ed europea.

Zingaretti vuole far dimenticare Renzi ai suoi e questo il segnale che arriva da queste proposte “rivoluzionarie”. E come in un divorzio non c’è niente di meglio che cambiare casa così anche in politica.

Zingaretti è un politico scaltro e navigato che ha fatto la gavetta fin da ragazzino, tanto che non è mai stato neppure parlamentare ma questo lo ha iniziato ai riti più bassi della politica pratica, quella locale senza mai perdere di vista l’obiettivo finale: il potere.

Tuttavia la proposta appare bizzarra ed inutilmente grandiosa per un corpaccione, il Partito Democratico, che è allergico al rinnovamento, soprattutto se strutturale, tanto che Renzi è stato rottamato proprio su questo.

Il Pd non ha bisogno di eroi con la falce e il martello nella mano, ma di umili ricostruttori che armati solo di pazienza e buona volontà ricostruiscano sulle macerie.

I colpi di teatro si lascino sull’Arno.