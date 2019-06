Niente procedura, Salvini: "Buon senso dall'Unione europea". Intervista

"Mi sembra che ci siano buoni risultati e buon senso da parte dell'Unione europea. D'altronde multare l'Italia per uno zero virgola con un'economia che ha bisogno di crescere e di correre sarebbe un attacco politico e un non senso". Con queste parole il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, video-intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, conferma che il governo e la Commissione europea sono a un passo dall'accordo per evitare la procedura di infrazione. "A maggior ragione - prosegue il segretario della Lega - ridurre le tasse nella prossima manovra economica, non per tutti ma per tanti, è un dovere morale che abbiamo nei confronti del popolo italiano".

Quindi ha fatto bene a tenere il punto e a irrigidire le posizioni... "No irrigidito", risponde Salvini. "Però un Paese che cresce dello 0,1%, se non investe in infrastrutture, in opere pubbliche e in taglio delle tasse è un Paese che è destinato a morire. C'è poco da fare".

Che cosa risponde a chi dice che Salvini vuole la crisi e le elezioni? "Lavoro, lavoro. Stiamo lavorando alla riforma della giustizia, alla riforma della scuola...". Quindi è una bufala... "Chi parla di elezioni evidentemente ha paura delle elezioni", afferma il vicepremier leghista. "Io non avrei paura di farlo, ma non voglio farlo perché abbiamo dei progetti da portare a casa nel Paese e quindi sono ottimista. Con i 5 Stelle ci sono ogni tanto divergenze di vedute, lo leggo anche su Affaritaliani.it, però riforma della giustizia, riforma fiscale, riforma della burocrazia, sostegno alla disabilità, autonomie da applicare a Nord e a Sud...ci sono troppe cose da fare per far saltare il tavolo".

L'autonomia regionale riuscirà a portarla a casa? "Son convinto di sì. Se tutti sono in buona fede sì". Allora tutti tranquilli, l'estate passa tranquilla? "Sì calda e tranquilla", conclude il ministro dell'Interno.