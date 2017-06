NO IUS SOLI, boom della petizione online su Change.org

Ha già superato ampiamente quota 4.000 sostenitori la petizione NO IUS SOLI lanciata su Change.org da Tony Iwobi, responsabile federale Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Nord. "La cittadinanza non è il luogo di nascita, è molto di più: chiediamo il mantenimento della legge attualmente in vigore (l. 91/1992) che valorizza il percorso di integrazione finalizzato all'ottenimento della cittadinanza italiana. Diventare cittadino non può essere un automatismo, è un diritto che presuppone una scelta ben precisa", afferma Iwobi.

"Lo IUS SOLI causerebbe seri problemi sociali ed economici al nostro Paese, trasformando lo status di cittadino in una mera pretesa unilaterale più che in un diritto soggettivo", aggiunge il dirigente della Lega.

"Lo IUS SOLI - dichiara ancora Iwobi - non è la priorità del nostro Popolo; che invece lo sono il lavoro, la sicurezza, la salute e soprattutto lo stop degli sbarchi dei finti profughi senza senso e contro gli stessi cittadini Italiani che meritano maggior attenzione e rispetto".

Ecco il link alla petizione NO IUS SOLI su Change.org:

https://www.change.org/p/firma-anche-tu-no-allo-ius-soli?recruiter=735702932&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition