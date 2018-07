Rai, Barachini la spunta su Gasparri. M5s: Coletti e Cellini per il cda

PARLAMENTO: PER VIGILANZA LA SPUNTA BARACHINI

Nel rush finale per la corsa ai vertici delle commissioni di controllo e garanzia, che domani eleggeranno i presidenti, si consolidano i nomi emersi nelle scorse settimane. Dopo le trattative dentro e tra i partiti di opposizione, a cui spettano, l'accordo sembrerebbe raggiunto su esponenti di Pd, Fi e Fdi. In particolare, per la presidenza della commissione di Vigilanza sulla Rai, l'avrebbe spuntata il giovane senatore Alberto Barachini, come simbolo del nuovo corso e della riorganizzazione di Forza Italia.

A Maurizio Gasparri, in corsa fino all'ultimo, andrebbe comunque la presidenza di un altro organismo importante: la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato. La Giunta delle autorizzazioni della Camera vedrebbe al vertice il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro Delle Vedove, mentre la Giunta delle elezioni, sempre a Montecitorio, sarebbe appannaggio del Pd con Roberto Giachetti. I dem si aggiudicano la presidenza del Copasir, non essendo mai stato davvero messo in discussione il nome Lorenzo Guerini. Tutte le elezioni sono attese entro domani, giorno in cui Senato e Camera eleggeranno ciascuno due componenti per il Cda della Rai.

RAI: VOTO ON LINE M5S, COLETTI E CELLINI PER CDA

Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per Cda Rai. "Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati", si legge sul blog delle Stelle. "Di seguito nome del candidato e voti ricevuti: Beatrice Coletti 6577; Paolo Cellini 4253; Claudia Mazzola 4005; Enrico Ventrice 2779; Paolo Favale 2414. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!", si legge nel blog.