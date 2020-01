Nomine Rai, Gasparri: "De Santis? Sostituita per ragioni politiche"

"Non mi sembrano francamente un granché, in particolare per quanto riguarda la sostituzione a RaiUno più che i nominati. Coletta è un ottimo professionista che ha fatto bene a RaiTre, ma non ritengo giusto l'avvicendamento a RaiUno a fronte anche di risultati della rete in termini di ascolti che sono stati buoni. Quindi più un rammarico per la sostituzione che un giudizio negativo su chi arrivi". Con queste parole il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le nomine di oggi dell'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini.



"I nomi che sono girati sono tutti di persone tradizionali della Rai, ad esempio Di Meo è un professionista che è stato già al vertice di RaiUno e quindi è sicuramente una persona affidabile. Nel complesso, mi pare che la cosa principale fosse quella di dare un segnale da parte dell'amministratore delegato rispetto all'attuale governo. Poi, ripeto, sono quasi tutti nomi Rai".



E alla domanda sui motivi per cui Teresa De Santis è stata sostituita dalla direzione di RaiUno, Gasparri risponde: "Per ragioni politiche". Il senatore azzurro aggiunge: "E' una storica dirigente della Rai, in azienda da un vita. E' stata sostituita per ragioni politiche e non di merito. Continua uno stile che soprattutto la sinistra ha praticato tradizionalmente nell'ambito Rai, fermo restando che i nomi che girano sono di figure interne alla Rai e almeno non ci sono marziani. Ma, ripeto ancora una volta, la sostituzione a RaiUno è stata fatta per ragioni politiche", conclude Gasparri.