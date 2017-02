Nonostante Sanremo Trump ama l'Italia

Nonostante il Festival di Sanremo abbia battuto in successo e longevità (ben 70 anni, al pari dei nostri Governi) il suo famoso 'The apprentice' ,Donald Trump ha dichiarato il suo amore per il nostro paese.

' Italy is very warm spot in my heart' ha detto il tycoon ,qualche giorno fa , in una call conference con il nostro primo ministro. Una dichiarazione che ci fa stare tranquilli nonostante l'Europa traballi e debba essere difesa da quel San Mario Draghi che ,fortunatamente ,non ha mai dimenticato le sue radici. Pure la Cancelliera del Regno Unito , Theresa May ha promesso lunga amicizia al nostro Gentiloni in visita di cortesia.

Nel frattempo la politica nostrana sembra aver messo da parte la balzana idea di andare alle elezioni . Il Governo invece , tenendosi intelligentemente alla larga ,sia da un simile rischio sia dalla saga romana della Raggi , ha portato avanti con un mandato europeo un paio di accordi bilaterali importanti con la Libia e la Tunisia .

Soldi e investimenti sul posto per avere garanzia di controllo delle uscite . Paghiamo Turchia, Libia e Tunisia ma forse rallenteremo l'afflusso dei barconi.

E l'economia ?

La grande malata comincia a dare segni di risveglio . I dati istat aulla produzione sono confortanti , segnalano una crescita del 1.2% , un miglior potere d'acquisto delle famiglie e in generale maggiori investimenti.

Pure in crescita il recupero delle tasse evase : circa 19 miliardi , un vero boom per l'Agenzia delle Entrate.

E per finire , dopo la politica , l'economia e i migranti , un po'di cultura non guasta e cosi , a Pompei , finiti i crolli dei muri e contenuto qualche sciopero selvaggio , ecco l'apertura di una delle più' belle case : quella dei 'casti amanti ', un augurio per tutti gli amanti , più' o meno casti , per il prossimo San Valentino .