"Nulla a che vedere col governo". Di Stefano spegne il caso Sozzani

"Non ha nulla a che vedere col governo ma con l’etica dei partiti. Per noi i deputati sono pari ai cittadini dinanzi alla legge, per loro evidentemente no". Con queste parole il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, commenta con Affaritaliani.it la votazione di ieri alla Camera dei deputati dove, con 309 no contro 235 sì (un solo astenuto), è stata negata l'autorizzazione all'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza Italia Diego Sozzani, indagato per finanziamento illecito.