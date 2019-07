Nuovi siluri del premier alla Lega. Governo, Conte: io la massima autorità

Lega: Conte, Parlamento sacro. Riferiro' io - "Il Parlamento e' sacro". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, spiega ai giornalisti l'intenzione di riferire il 24 luglio sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla lega. "E' stato chiesto al presidente del Consiglio di riferire. Quando il Parlamento chiama il governo risponde", aggiunge. Per Conte si tratta di "mettere la trasparenza" in primo piano, proprio "per rispondere ai cittadini". "Io sono il presidente del Consiglio e come massima autorita' di governo riferiro'", conclude Conte.

Ue: Conte, ho fatto il massimo. Spero no conseguenze - "Mi sono mosso nell'interesse degli italiani. Ho fatto il massimo per portare a casa un buon risultato per l'Italia". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna sulla votazione di ieri riguardo il presidente della Commissione Ue. Il premier ha spiegato di avere avuto garanzie anche alla vigilia per quanto riguarda il ruolo di Commissario sulla concorrenza da destinare all'Italia. "La Lega ha fatto le sue valutazioni", ha osservato Conte auspicando che non ci siano ora conseguenze per l'Italia dopo il no della Lega a von der Layen. "Se questo dovesse compromettere le trattative in corso per il commissario non lo so dire ma lo vedremo", ha detto Conte parlando a margine dell'assegnazione dei premi di Confagricoltura.

Manovra: Conte, Palazzo Chigi aperto a parti sociali - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, accoglie favorevolmente la proposta del vicepremier Di Maio di istituire una cabina di regia a Palazzo Chigi e di dar vita a un workshop con tutte le parti sociali che devono essere coinvolte nella prossima manovra. "Palazzo Chigi e' aperto a tutte le parti sociali", ha spiegato il premier.