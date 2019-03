Nuovo look da educanda austera. Tremate! E' tornata la Pinotti

Si è tagliata i capelli, ha inforcato un paio di occhiali bianchi e neri, ha il viso più luminoso e rilassato. Ormai su tutte le televisioni è ricomparsa da qualche giorno con il suo nuovo look da educanda austera l'ex ministra della Difesa Roberta Pinotti che, seguendo le orme di molti democratici, ha archiviato definitivamente l'ex premier ed ex segretario Matteo Renzi per appoggiare incondizionatamente la svolta di Nicola Zingaretti. Tanto che non è escluso per la Pinotti un ruolo nel nuovo Pd del Governatore del Lazio.

Dell'ex ministro della Difesa si ricordano la sconfitta come concorrente alla corsa per la poltrona di sindaco di Genova, le pellicce con le quali assisteva alle parate militari a Roma e poco altro. Siamo di fronte ad un altro caso di "rieccoli". D'altronde nel Pd sono bravissimi a salire sul carro del vincitore. Prima bersianiani, poi renziani e ora zingarettiani.

L'ultima comparsata in tv dell'educanda Pinotti è stata proprio oggi pomeriggio su SkyTg24 in un acceso dibattito con il sottosegretario agli Esteri del Movimento Cinque Stelle Manlio Di Stefano. Solite menate contro il governo gialloblù, il compitino da educanda e nulla più. Tremate gente, la Pinotti è tornata. Beh, forse tremate è po' eccessivo...