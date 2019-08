Nuovo vertice Conte-parti sociali. Impegno su famiglie e taglio del cuneo

Manovra, Conte: Patto per crescita attuerà la Fase 2

Governo, Di Maio: "Grande attenzione al lavoro femminile" - "Vogliamo dare grande attenzione al tema del lavoro femminile e ci sono diversi intervenenti che faremo nella prossima legge di bilancio.Stiamo lavorando per cercare di riconoscere alle imprese sgravi contributivi a favore delle donne.Sarebbe anche fondamentale estendere lo Smart Working che andrebbe ad agevolare il lavoro da casa nei mesi dopo il parto.Inoltre, per le famiglie, penso anche al ‘Welfare Aziendale con asili nelle imprese". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio durante il tavolo con le parti sociali a Palazzo Chigi.

“La prima fase della nostra azione di governo si è concentrata sul contrasto al profondo disagio sociale che ha interessato le fasce più deboli della società, in seguito alla crisi economica. Ora, con la prossima manovra economica, intendiamo dare attuazione alla 'Fase 2', per realizzare un Patto per la crescita e lo sviluppo sociale". Così, a quanto si apprende, Giuseppe Conte aprendo il terzo incontro con le parti sociali a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, sempre a quanto si apprende, ha spiegato che il Patto è "basato su quattro pilastri principali: la tutela della sicurezza sociale, le politiche attive del lavoro e la formazione, un quadro fiscale e normativo favorevole alla competitività e, infine, il sostegno agli investimenti privati e pubblici”.

Manovra, Conte: dobbiamo intervenire per famiglie e natalità

“Dobbiamo intervenire a favore delle famiglie e della natalità”, ha detto Giuseppe Conte nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi con le parti sociali. “Il potere d’acquisto delle famiglie ha subito una sensibile contrazione”, ha aggiunto, sempre a quanto si apprende, il presidente del Consiglio.

Manovra, Conte: a settembre nuovo round incontri con parti sociali

A settembre un nuovo round di incontri con le parti sociali. E' quanto avrebbe annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del tavolo con i sindacati, secondo quanto riferiscono partecipanti all'incontro. "Vogliamo definire un patto per la crescita e lo sviluppo sociale. Dobbiamo affrontare l’emergenza salariale e anche quella anagrafica e della natalità. Il potere d’acquisto si è molto contratto in questi anni", avrebbe spiegato Conteannunciando inoltre che "tra qualche giorno partiranno i tavoli governativi sulle misure specifiche da adottare".

Manovra, Conte: taglio cuneo a favore buste paga lavoratori

"Va ridotto il cuneo fiscale a favore dei lavoratori". E' quanto avrebbe sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del tavolo con i sindacati, secondo quanto riferiscono partecipanti all'incontro."Bisogna incidere sul cuneo fiscale per dare vantaggio ai lavoratori e ai pensionati", avrebbe spiegato Contesottolineando che "il cuneo deve liberare risorse effettive a favore delle buste paga".