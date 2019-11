Offensiva del Pd sui decreti Sicurezza: "Chiederemo rinvio o modifica"

​Il Partito Democratico chiederà nei prossimi giorni il rinvio o la modifica dei decreti sicurezza, così come stabilito nel programma di governo. E' quanto confermano fonti parlamentari del Pd. Zingaretti ha preparato il terreno alla sua mossa con una riflessione pubblicata su Facebook. "Toc toc... c'è qualche altro leader che sostiene e che ha voluto questo Governo, che lo difende dalle bugie e dagli attacchi della destra?" Ha scritto il segretario dem parlando di sicurezza dove loda l'intervista del ministro Luciana Lamorgese e rivendica le misure in manovra in favore delle forze di polizia.