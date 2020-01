Oltre 40.000 Sardine a Bologna: "Non stiamo più rincorrendo Salvini"

Oltre 40 mila persone, anzi, Sardine. E' piazza VII Agosto strapiena quella dell'evento 'Bentornati in mare aperto', con persone anche nella vicina Montagnola, in strada e sotto i portici. Le Sardine hanno superato i pronostici, che davano circa 30 mila partecipanti, e ci si attende che i numeri salgano ancora. Allo stadio Dall'Ara gioca il Bologna Bfc, è probabile che a fine partita una parte di quella folla si riversi in centro a Bologna. "E' una svolta politica per il Paese - commenta il portavoce delle Sardine, Mattia Santori -, si dimostra ancora una volta che le piazze tornano a essere piene, che quello che vediamo e respiriamo sul web non corrisponde a realtà, e che c'è una richiesta di una politica diversa da parte della cittadinanza. Che non è per forza giusta o sbagliata, ma semplicemente parte dal buon senso e dal volere un altro tono della politica". "Questo è stato il nostro inizio - aggiunge -, e per quanto continuino a chiederci di andare oltre, di affrettare i tempi, la gente ha percepito questo e continua a insistere su questo. Evidentemente ancora siamo feriti da un dibattito politico che non ha rispettato le persone".

Sardine: Santori, mai incontrato Bonaccini; contattati da M5S - "Bonaccini? Mai incontrato. E' l'unico che neanche per vie traverse ha cercato di contattarci. Siamo stati contattati da qualcuno dei candidati in Emilia Romagna ma di tante liste diverse. Ci hanno contattato anche esponenti dei 5 Stelle, anche di spicco, pero' mai Di Maio": lo ha detto il leader delle Sardine, Mattia Santori, a margine della manifestazione del movimento anti-sovranista in corso a Bologna.

Regionali: Santori, unita' paga ma richiesta inascoltata a sx - L'unita' "paga" ma spesso la sinistra non segue questo principio, mentre al contrario il centrodestra e' compatto. E' una delle osservazioni avanzate da Mattia Santori, leader delle sardine, durante una conferenza stampa in occasione della manifestazione in piazza VIII agosto a Bologna. Riferendosi al voto regionale, Santori ha spiegato: "rispetto alla coalizione l'Emilia Romagna dimostra che e' molto piu' facile riconoscere le forze anti-sovraniste quando ci si presenta insieme. L'unita' paga, ha sempre pagato ed e' uno dei problemi della sinistra in questo momento". Infatti se "abbiamo una coalizione di centrodestra che si presenta unita, nella parte a sinistra - ha detto ancora la sardina numero uno - non si capisce mai dov'e' la vera alternativa. L'unita' paga ed e' la prima richiesta che le sardine stanno facendo in Toscana, in Puglia e in tante altre regioni. Riscontriamo che nella maggior parte dei casi - ha concluso Santori - questa richiesta non viene ascoltata".

Sardine: Santori, prima vera alternativa a populismo destra - "Non abbiamo mai voluto esserlo ma abbiamo capito che per tante persone siamo la prima vera alternativa al sovranismo o al populismo di destra. Non era stato previsto all'inizio ed e' per noi una grossa responsabilita' ma anche una speranza per quello che potra' avvenire in futuro": lo ha detto Mattia Santori a margine della manifestazione delle Sardine in corso in piazza VIII agosto a Bologna.



Sardine, Santori: Partito? Direzione sbagliata, allontana cittadini - "La nostra idea è che la direzione di un partito non è la direzione giusta. Purtroppo il dato di fatto è che se vuoi avvicinare gente alla politica il partito non aiuta". Lo ha detto Mattia Santori, in una conferenza stampa a margine del concerto delle Sardine in piazza a Bologna.

Sardine, Santori: Da Conte non come partito ma per nostra esperienza - " Stiamo ancora cercando di dare una struttura che ancora non abbiamo. Non andiamo a parlare con Conte in quanto partito ma in quanto persone che hanno vissuto un'esperienza straordinaria che ha dimostrato che un'alternativa effettivamente c'è". Lo ha detto Mattia Santori, in una conferenza stampa a margine del concerto delle Sardine in piazza a Bologna.

Gregoretti, Santori: Se fossi in Giunta? Sì a processo - Se foste in Parlamento cosa votereste domani in giunta sul caso Gregoretti? "Processo sì". Lo ha detto Mattia Santori, in una conferenza stampa a margine del concerto delle Sardine in piazza a Bologna.A febbraio andare nei territori e conoscere i gruppi territoriali. Secondo passaggio ufficializzazione dei gruppi Facebook.



"Questa e' la prima vittoria. Non dobbiamo dimenticarci che fino a qualche mese fa il clima politico e sociale che c'era in Italia era completamente opposto a quello che c'e' adesso. In qualche modo si e' gia' ottenuto qualcosa", ha commentato poco prima dell'inizio dell'evento Mattia Santori, portavoce del movimento. "La differenza - ha aggiunto Santori - e' che abbiamo due mesi di esperienza, due mesi di osservazione di quello che succede nelle piazze siamo qui con una nuova consapevolezza. Non stiamo piu' rincorrendo Salvini, non abbiamo piu' bisogno di Salvini a due isolati di distanza per trovare miglia di persone che dicono la loro sul discorso politico. E' bello perche' noi continuiamo a insistere sul concetto, portiamo persone in piazza per divertirsi e per parlare di temi seri, e' bello essere una piazza non per guardare una partita o bere una birra ma per sentire parlare di temi di uguaglianza, diritti civili, immigrazione, ambiente". Ricco il programma dell'evento che vedra' sul palco gli Skiantos, Bandabardo', Modena City Ramblers, Marlene Kuntz, Afterhours, Subsonica e Marracash. Attesa per gli interventi dell'ex ministro Fabrizio Barca, del regista Pif e del giornalista Sandro Ruotolo. L'evento e' in diretta Facebook sulla pagina 6000 Sardine.

SARDINE: SANTORI, 'A SALVINI SERVE VINCERE IN E.ROMAGNA PER LA SUA CARRIERA' - "Siamo abituati alle sconfitte, non fasciamoci la testa. Credo che la vera domanda è quanto a Salvini serve vincere in Emilia-Romagna per la sua carriera politica. Dai soldi che sta investendo, dal tempo che sta investendo, ricordiamo che è il capo di un partito e ha completamente dimenticato il suo partito, tutto il dibattito elettorale per concentrarsi in Emilia-Romagna, vuol dire che lui si gioca una grossa fetta del suo futuro politico. La vera domanda è che cosa succede se la Lega, data per favorita due mesi fa, dovesse perdere fra una settimana". Lo afferma il portavoce delle SARDINE, Mattia Santori, a margine dell'evento a Bologna del movimento, 'Benvenuti in mare aperto', riguardo all'esito delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, che si svolgeranno il 26 gennaio.