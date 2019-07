“Onorevoli scollacciate”, Mollicone (FdI) bacchetta l'Aula. FOTO

"Benvenuti a "Montecitorio beach"...

"I temi sono... rispetto per l'Aula e pari opportunità... poi ognuno si veste come preferisce, ma se gli uomini - giustamente - non possono stare in aula senza giacca, credo che anche le colleghe possano indossare almeno una camicetta o una maglietta. O no? Così... detto con leggerezza senza acrimonia...(foto che mi sono arrivate da colleghi e colleghe di tutti i partiti) dopo essermi tolto la giacca in aula come gesto simbolico ed essermi beccato un richiamo formale dal Presidente Rosato)".





Così scrive il deputato di FdI, Federico Mollicone in un post su Facebook dopo essere intervenuto a microfoni spenti in aula, rivolgendosi al vicepresidente di Montecitorio Rosato: “In ossequio alle pari opportunità e alla par condicio chiedo che quello che vale per l’uomo debba valere anche per le donne, in special modo per quelle colleghe che si presentano in aula come se andassero in uno stabilimento balneare a chiedere due sdraio e un ombrellone”. Con tanto di richiamo a Mollicone da parte dello stesso Rosato che redarguisce il collega, “Si comporti seriamente, si rivesta!” intima il dem dopo che il deputato Mollicone si era tolto la giacca per protesta.

Un tema sentito anche dalle donne. La forzista Giusy Versace ha deciso di promuovere una raccolta firme per chiedere ai questori della Camera di “richiamare le deputate al decoro e al rispetto dell’Aula”. E se non dovesse funzionare, “pretenderemo che venga previsto una sorta di dress code” perché “quanto si vede in questi giorni è francamente inaccettabile: ci sono luoghi, come il Parlamento, dove il rispetto per l’istituzione impone decoro anche nell’abbigliamento”. Concorda la leghista Simona Bordonali, sempre in giacca anche a 40 gradi: “Si nota che manca attenzione nel vestirsi: le gonne sono spesso troppo corte, le magliette scollate. Ci vorrebbe un po’ di buon senso in più”.