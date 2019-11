Orlando: "Di Maio dica se vuol tornare con Salvini". E avverte sulla giustizia

Governo, Orlando (Pd): "Di Maio vuole tornare con Salvini? E’ un dubbio che ho"

Di Maio vuole tornare con Salvini? "E’ un dubbio che mi è venuto, ma quella di Di Maio non è una posizione che riguarda tutto il Movimento 5 Stelle”. Così Andrea Orlando, vicesegretario del Pd a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. “Saluto positivamente l’annunciato una specie di congresso da parte del Movimento, anche se per loro questa parola è una bestemmia. Nel blog – continua a Radio 24 - si parla di un momento di riflessione per capire cosa si deve fare da grandi. Finalmente si farà un po’ di chiarezza sull’orizzonte strategico del Movimento”.

L'avvertimento sulla giustizia: "Senza accordo sull'accelerazione sui processi la legge Bonafede sulla prescrizione va rinviata"

In un'ulteriore intervista a Repubblica, invece, Orlando ha lanciato un avvertimento a proposito della giustizia. “Senza un accordo su come accelerare il processo diventa inevitabile il rinvio della legge di Bonafede sulla prescrizione. Il problema non è se io sono garantista, e lui forcaiolo. A me interessa l’equilibrio del processo. Se la prescrizione viene bloccata dopo la sentenza di primo grado, lo Stato si deve assumere l’onere di garantire ai cittadini tempi certi del processo”.