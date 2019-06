"Ottimo risultato per l'Italia nell'Ue". Centinaio vuole Giorgetti a Bruxelles

"Giancarlo è una risorsa per l'Italia indipendentemente dal fatto che sia un esponente della Lega. La sua competenza, la sua serietà e la sua professionalità sono riconosciute da tutti, in modo trasversale. Se andasse in Europa sarebbe un ottimo risultato per il nostro Paese".

Il ministro dell'agricoltura, Gianmarco Centinaio spezza una lancia in favore del collega di partito Giancarlo Giorgetti a 'Circo Massimo', su Radio Capital, parlando della tornata di nomine che attende i Paesi europei dopo i risultati delle elezioni per l'emiciclo di Stasburgo.



"Ma è altrettanto normale che ci sarebbe una forte risorsa in meno all'interno del governo e a quel punto bisognerebbe trovare non qualcuno che lo sostituisca, che per me è una mission impossible, ma che faccia almeno la metà di quello che fa lui", conclude Centinaio.

Sabato, partecipando al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio aveva aperto all'opportunità di fare le valige per Bruxelles. "Un commissario all'industria o alla concorrenza sarebbero interressanti e alla nostra portata", erano state infatti le parole a Rapallo.