P. Chigi: memorandum non in discussione. Cina, "Golden power rafforzata"

Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il memorandum d’intesa tra Italia e Cina non è in discussione. Il governo è compatto sulla volontà di firmare questo documento, frutto di una negoziazione durata svariati mesi, che non è giuridicamente vincolante. Si tratta di un memorandum, spiegano ancora fonti vicine al governo, che contiene richiami ai principi e agli standard europei in materia di sostenibilità finanziaria, economica ed ambientale.All’interno del decreto 'sblocca cantieri', che arriverà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, saranno inserite alcune norme che rafforzano la Golden power, al fine di tutelare ancor più efficacemente gli interessi strategici del nostro Paese.



Governo, Giorgetti incontra l'ambasciatore Usa Eisenberg



Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, a quanto si apprende, e' stato ricevuto oggi all'Ambasciata americana dall'ambasciatore Usa in Italia Lewis Eisenberg. L'incontro, che arriva a poche settimane dalla visita di Giorgetti negli Stati Uniti, è servito per tranquillizzare l'Amministrazione Trump in vista dell'accordo che il governo italiano sta per fimare con la Cina, la cosiddetta Via della Seta.