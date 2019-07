Pa, Ministro Bongiorno: "Con impronte digitali stop ai truffatori"

"Fino ad oggi la facevano franca in troppi, ora con le impronte digitali e la videosorveglianza preveniamo il fenomeno. E' finita l'epoca delle truffe". Lo dice il ministro della P.a., Giulia Bongiorno, parlando dell'entrata in vigore della legge Concretezza. Il ministro rivendica poi il fatto che "la legge prevede la drastica riduzione dei tempi delle procedure concorsuali, nuove risorse in settori strategici e aiuti alle amministrazioni in affanno".

"Sistema di fraudolenta solidarietà per timbrare? Se fosse riscontrato quanto emerge dalle indagini sarebbe gravissimo! Con le impronte digitali stop ai truffatori e alla 'fraudolenta solidarietà", commenta poi il ministro Bongiorno facendo riferimento al nuovo caso di furbetti del cartellino con trenta indagati nell'ospedale di Molfetta.