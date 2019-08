Padoan: "Promesse insostenibili. Lo spread può arrivare a 350"

"Il dibattito di queste ore sulla creazione o meno di un nuovo governo dà per scontato che la situazione economica si possa gestire e che la manovra che si sta avvicinando non sarà lacrime e sangue. Ma né la prima, né la seconda cosa sono scontate: l’Italia è oggi il paese più fragile dell’Ue e un esecutivo 'salviniano' aggraverebbe molto la situazione; proprio l’arrivo di Salvini al governo produrrebbe poi una manovra lacrime e sangue". Lo dice in una intervista a La Repubblica l'ex ministro dell'Economia dei governi Renzi e Gentiloni, Pier Carlo Padoan. Salvini, avverte, "che sia sincero o no, con la sua irresponsabilità premeditata sta promettendo cose insostenibili. Stiamo tornando al quadro politico ed economico di qualche mese fa quando lo spread sfiorò i 350 punti".