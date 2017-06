Padoan: situazione difficile in Italia per l'incertezza politica

Padoan: situazione difficile Italia per incertezza politica

Per l'Italia "la situazione difficile è legata all'incertezza politica, che è un fatto oggettivo". Lo ha affermato il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan al festival dell'economia. "Facciamo tutti fatica a capire - ha sottolineato Padoan - quale sia il prossimo quadro di governabilità e come sarà il prossimo parlamento".



Manovra: Padoan, non ci sono scorciatoia o bacchette magiche



Non esistono scorciatoie o bacchette magiche per affrontare i problemi dei conti pubblici italiani. A sostenerlo al festival dell'Economia di Trento il ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan. "Nella situazione affastellata e complessa di questi anni c'e' un luogo comune che mi da' fastidio, che ci siano scorciatoie, che si possa abbattere il debito domani, che si possa reintrodurre flessibilita' lasciando l'euro, o ottenere 300 miliardi di introiti dal patrimonio immobiliare. Io non le ho trovate le scorciatoie, anzi ho trovato che se uno le prende finisce male", ha detto. "I problemi sono risolvibili ma non ci sono bacchette magiche. Chi le propone o non ha fatto analisi completa o l'ha fatta e ha deciso di ignorarla", ha aggiunto il ministro



Trump: Padoan, preoccupazione per unilateralismo



Agli Stati Uniti di Donald Trump "si guarda con preoccupazione: quello che preoccupa e' l'atteggiamento unilaterale". A dirlo il ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan,al festival dell'Economia di Trento.



Ue: Padoan, regole da rivedere ma vanno rispettate



Le regole europee "sono quelle che sono e vanno rispettate". A dirlo il ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan, al festival dell'Economia di Trento. "La fiducia nell'Italia e' proporzionale alla nostra credibilita' nel rispettare le regole esistenti, che sono da rivedere, a volte sbagliate, a volte anche dannose", ha aggiunto. "La voce dell'Italia e' tanto piu' forte quanto si riconosce che il Paese rispetta gli impegni", aveva detto nel pomeriggio.