Palamara, stipendione sospeso. Perchè Fico continua a sganciarlo a Lotti?

Il Procuratore generale della Cassazione, don Riccardo Fuzio, ha chiesto la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio di Luca Palamara, l'ex presidente della Associazione nazionale dei Magistrati, indagato, per il reato di corruzione, a Perugia.

Da parte sua, Roberto Fico, Presidente della Camera, M5S, della corrente dei “puri e duri”, non ha, sinora, dato alcuna indicazione agli uffici di Montecitorio sullo stop della corresponsione del maxi-stipendio al deputato renziano, Luca Lotti. Il parlamentare toscano non ha dato ai cittadini una bella immagine della Camera, attovagliandosi, nottetempo, per decidere sui nuovi Capi di alcune Procure, con la toga calabrese, che non era stimata (eufemismo) dal compianto ex Capo dello Stato ed ex Presidente del CSM, Francesco Cossiga (1928-2010).