Palazzo Chigi: "Stipendio di Casalino ha determinato 90mila euro di risparmio"

"In merito alle notizie di stampa relative alla retribuzione del Portavoce del Presidente e Capo dell’Ufficio stampa, Rocco Casalino, si precisa che tale retribuzione è in linea con quella dei dirigenti con medesimo incarico nominati dai Governi precedenti e inferiore del 30% rispetto al tetto massimo per le retribuzioni dei dirigenti pubblici previsto dalla normativa vigente (240mila euro lordi annui). Si fa presente, inoltre, che la concentrazione dei due ruoli (Portavoce e Capo dell’Ufficio stampa) in capo all’ing. Casalino ha determinato un risparmio stimabile nella retribuzione fondamentale di un dirigente di I fascia pari a circa 90 mila euro". Lo spiega una nota di Palazzo Chigi.

Che aggiunge: "In merito al confronto effettuato da alcune testate giornalistiche in relazione alla retribuzione del Portavoce rispetto a quella dello stesso Presidente Conte, si sottolinea, tra l’altro, che tale confronto non trova alcun fondamento di natura giuridica e funzionale, dovendosi ben distinguere il ruolo del vertice politico da quello del vertice amministrativo e degli uffici di diretta collaborazione".

"A scopo meramente chiarificatore, inoltre, si evidenzia che, solo a Palazzo Chigi sono molti i dirigenti che godono di una retribuzione superiore a quella del Capo dell’Esecutivo e centinaia se si considerano tutte le altre amministrazioni dello Stato", conclude la nota di Palazzo Chigi.