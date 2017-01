5 Stelle, Raggi sotto esame dai vertici del Movimento

I vertici del Movimento 5 Stelle vogliono sapere cosa c'è nelle chat dei "quattro amici al bar": il nome che Virginia Raggi, Raffaele Marra, Salvatore Romeo e Daniele Frongia avevano dato al loro gruppo segreto su WhatsApp per scambiarsi informazioni riservate, direttive di lavoro, commenti su quanto accadeva ogni giorno in Campidoglio, scrive Repubblica. Soprattutto per questo, Davide Casaleggio sbarcherà a Roma probabilmente già martedì.

Una cosa è certa però: se solo emergesse un rapporto confidenziale con Marra, vorrà dire che la sindaca ha mentito ai cittadini, nel momento in cui lo ha definito "uno dei 23mila dipendenti del Comune", continua Repubblica.

Anche per questo, nella sua trasferta, Casaleggio potrebbe essere accompagnato da alcuni legali che stanno seguendo la vicenda romana. In modo da capire quel che rischiano i 5 Stelle dalle rivelazioni attese nei prossimi giorni e quel che rischia Raggi non solo a livello giudiziario - sarebbe imminente un avviso di garanzia per falso e abuso d' ufficio - ma anche a livello di immagine.