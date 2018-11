5Stelle al ballo delle Grandi Opere. Dopo Tav e Tap ora è la volta di...

5Stelle allo sbaraglio sulle grandi opere: dopo le polemiche sulla Tav e la Tap ora è la volta del Muos, il sistema satellitare americano in Sicilia. “Nei prossimi giorni ci saranno novità” ha annunciato Di Maio in merito. Spingono, alle sue spalle, le anime locali della galassia grillina, che chiedono lo smantellamento dell’opera. Mediare, ancora una volta, è difficilissimo. Perché, come nel caso delle altre opere pubbliche, arrivare a uno stop definitivo è quasi impossibile. Non solo per gli interessi in ballo, nel caso specifico le relazioni con gli Stati Uniti.