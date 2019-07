5Stelle, Di Maio asfalta ancora Di Battista: tra i due ormai è finita

Di Maio - fa sapere nel video pubblicato dal fattoquotidiano.it - vuole andare oltre la sconfitta: "Sono il più incazz*** di tutti per come è andata alle Europee". Il vicepremier però deve in primis fare i conti con il suo stesso partito, quello formato dai numerosi riottosi che lo mettono alla prova tutti i giorni. "Di Battista è una figura importante nel Movimento e tutti speriamo che torni a dare una mano concreta". Ma nelle stesse ore agli attivisti milanesi, presenti alla riunione presso il Teatro Menotti, sibilava altro: "Scusate se mi incazzo se quelli che non sono venuti sul palco con me poi, il giorno dopo le Europee, stavano, e stanno ancora, in giro per l'Italia a presentare libri. Questo mi fa incazzare molto" diceva.

E alla base c'è sempre quella ferita: "Mi volete dare la colpa del risultato delle Europee? Va benissimo. Ma la campagna elettorale me la sono fatta da solo".