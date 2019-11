5Stelle schock: destinati a perdere in Calabria ed Emilia Romagna

“Clima surreale”. Così un ministro racconta a Dagospia del Cdm e della successiva cena fatta ieri sera dalla compagine del governo Conte. Il tutto arrivato qualche ora dopo il risultato del voto sul Rousseau che ha imposto a Di Maio e soci di partecipare con le liste 5Stelle. Continua lo stesso ministro: “Per i 5 Stelle sarà una debacle, in ogni caso. Il loro candidato non vincerà da nessuna parte, addirittura in Calabria c’è lo sbarramento all’8% e neanche entreranno in consiglio.

In Emilia o vince Bonaccini, e allora i 5 Stelle saranno ininfluenti, oppure faranno vincere la Borgonzoni e allora come spiegare che a Roma stanno col Pd e in Emilia fanno vincere Salvini? Con il rischio di mettere in crisi lo stesso governo Conte, che non lo dimentichiamo mai è stato indicato proprio dai 5Stelle? Un vero suicidio politico”. Tanto che proprio in queste ore nel Movimento c'è chi auspica, nemmeno troppo velatamente, che Giggino Di Maio si presenti dimissionario all'appuntamento con gli "Stati Generali" di marzo.