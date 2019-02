I 5Stelle sono sempre più spaccati tra corrente filo-governativa e dissidenti. Cosa che interessa a Silvio Berlusconi e Forza Italia, che vogliono far cadere l'esecutivo passando per l'implosione dei grillini. Molti malpancisti grillini hanno ripreso a guardarsi intorno. Tanto che anche molti tra i leghisti non escludono più l'ipotesi di una scissione nel M5s.