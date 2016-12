A Roma regalo avvelenato per M5S

Ma Roma e Bolzano sono mondi diversi, ci unisce solo il logo



Quello che l'elettorato romano ha fatto al Movimento Cinque Stelle e' stato un "regalo avvelenato". Lo dice il consigliere provinciale grillino Paul Koellensperger. In un'intervista al quotidiano Tageszeitung, l'esponente politico sembra prendere in qualche modo le distanze dal movimento a livello nazionale: "Naturalmente - afferma - sarebbe bene avere successo a Roma. Ma se la Raggi dovesse fallire, allora cio' potrebbe in prima linea avere effetti negativi in Alto Adige per quanto riguarda le elezioni politiche. Per quanto concerne le elezioni provinciali l'effetto dovrebbe comunque essere relativamente minore. Siamo due mondi diversi e ad unirci e' sostanzialmente soltanto il logo".