A tutto risiko; dalle Poste a Finmeccanica parte il valzer delle nomine

Circolano già i primi nomi sulle nomine pubbliche. Pronta la short list per Leonardo-Finmeccanica. Tra i candidati ci sarebbero Francesco Caio, che guidale Poste Italiane, Roberto Scaramella, ex amministratore delegato della compagnia aerea Meridiana e ora alla guida del gruppo aerospaziale napoletano Ala, e Fabrizio Giulianini, ex Selex, la società confluita nella cosiddetta one company Leonardo, scrive il corriere della sera. Tra le voci di un possibile avvicendamento circola anche quello di un eventuale passaggio di Fabio Gallia, attuale ad di Cassa depositi e prestiti, alle Poste, nel caso in cui la scelta per Leonardo dovesse finire su Francesco Caio. Alle assemblee per le nomine mancano due mesi. ....