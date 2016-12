A volte ritornano: et voila' Mario Pescante allo Sport

Abruzzese, 78 anni, già presidente del CONI, membro CIO e ambasciatore sempre per il comitato olimpico internazionale all'ONU, deputato in tre legislature per Forza Italia e il Popolo delle Libertà. Sembrava ormai destinato ad un buen ritiro e invece ecco che i verdiniani di Ala SC lo stanno proponendo come sottosegretario allo Sport come opzione tecnica rispetto alla deputata SC Valentina Vezzali (non molto amata però nel mondo PD). Pescante si è speso molto per Marcello Pera ex presidente del Senato che ha sposato la causa di LiberiSi per il referendum. Adesso si è aperta questa casella per lo sport ma la scelta finale potrebbe essere ancora in area Dem. Due le opzioni: Laura Coccia vicina alla sinistra e Daniela Sbrollini responsabile Sport del partito (ex prodiana di ferro ora renziana convinta in quota al triestino Ettore Rosato).

Sullo sport quindi si è creato uno scontro tra Ala SC e PD perché per lo stesso posto da sottosegretario ci sono 4 nomi se non 5 visto che prima della nomina a ministro di Luca Lotti si era fatto anche il nome di un altro "tecnico", il giornalista economico e docente universitario Marcel Vulpis, in quota a Scelta Civica ma apprezzato anche in ambienti del centro sinistra.