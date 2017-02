AAA...Cercasi avversario per Malagò

Lui (Giovanni Malagò) vorrebbe essere l'unico candidato per l'elezione a Presidente dell'ente di governo dello sport italiano. Eh sì perché il prossimo 11 maggio al Palazzo H del CONI verrà nominato il nuovo numero 1.

Al momento c'è un unico candidato; appunto Malagò, ma ci sono molti, troppi movimenti in atto. Tra i nemici di "Giovannino" si sta cercando un personaggio di spessore che possa essere contrapposto alla sua figura. Ma nello sport italiano non è che girino questi grandi fenomeni, anzi. Ma qualcosa può succedere, perché l'obiettivo è mostrare al presidente in carica che esistono molti presidenti scontenti. L'avversario pertanto servirebbe solo a pesare la forza della "fronda". All'orizzonte però il vero nemico è il M5S. Se dovessero vincere le prossime politiche promettono di metterci le mani sul CONI attraverso il MEF guidato dai "Pentastellati". Tra le idee quella di assicurare solo 170 milioni di euro (al posto degli attuali 410 milioni di euro) per la programmazione olimpico. Il resto delle Federazioni vadano sul mercato e poi chi vivrà vedrà