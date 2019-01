ADINOLFI: POPOLO DELLA FAMIGLIA SULLA SCHEDA ALLE EUROPEE

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, ha presentato alla stampa l'assemblea nazionale del movimento nato dai Family Day che si terrà domani a Roma al Centro Congressi Frentani: "Abbiamo scelto il 20 gennaio e non i giorni delle celebrazione dell'appello ai liberi e forti perché siamo noi del Popolo della Famiglia i soli veri eredi di don Luigi Sturzo, quelli che porteranno il soggetto politico autonomo cristianamente ispirato nella sfida del secondo secolo della sua storia. Si fa un gran discutere del 'partito dei cattolici' da costituire, senza accorgersi che da anni questo partito c'è già e cresce elezione dopo elezione. Saremo presenti con il nostro simbolo anche alle elezioni europee del 26 maggio e ci saremo solo noi a rappresentare i cattolici e il popolarismo. Chiediamo fin dall'assemblea nazionale di domani ai sette milioni di cristiani che vanno in Chiesa tutte le domeniche di mobilitarsi per una presenza identitaria che sia anche partitica e sappia così condizionare l'Europa con l'azione che viene da cento anni di cattolicesimo politico in Italia. Siamo popolari e dunque altra cosa rispetto al pericoloso populismo gialloverde, alternativi alle sinistre in preda all'ennesimo camuffamento dal 1989 a questa parte stavolta secondo il metodo Calenda che vuole liste del Pd senza simbolo del Pd. Governo e opposizioni sono accomunati dall'idea che gli italiano siano, evidentemente, poco intelligenti. Noi del Popolo della Famiglia, che popolo siamo, sappiamo che certi trucchi non incantano più nessuno".