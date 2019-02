Affari Europei, per il dopo Savona si punta su Buffagni

Un tema destinato a tenere banco tra gli amici-nemici Lega e 5Stelle sarà quello della sostituzione di Paolo Savona agli Affari Europei. Fonti di governo, rivela Dagospia, spiegano che non sono state ancora prese decisioni in merito perché la pratica dell'insediamento in Consob non si è ancora conclusa (bisogna superare indenni le forche caudine delle Commissioni parlamentari e comunque per rispetto istituzionale è buona prassi aspettare l'ok formale del Colle). Insomma, tra annessi e connessi ci vorranno ancora un paio di mesi. Poi se tutto sarà andato a buon fine si porrà il problema della sostituzione di Savona al Ministero.

Il nome in pole position, spiegano fonti pentastellate, è quello di Stefano Buffagni: "Se me lo chiedessero non direi di no" avrebbero fatto sapere anche se è ben cosciente che "è molto più importante fare il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che il Ministro degli Affari Europei".