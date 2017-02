Agenzie di stampa? Al via la mattanza, arrivano le gare europee

Dopo la recente bocciatura al Tar, Luca Lotti doveva decidere il da farsi. Ma le agenzie di stampa non erano tranquille. E avevano ragione. C'è chi si è svenato per ottemperare ad una normativa poi bocciata. Soldi buttati. Ed ora? Ora c'è il rischio concreto delle gare europee. Già, perché per cifre pari a svariati milioni di euro (soldi che ora vanno solo alle agenzie italiane) potrebbero anzi dovrebbero gareggiare anche quelle straniere (inglesi o francesi, ad esempio). E pare che sia stata proprio questa la scelta di Luca Lotti.