Agenzie di stampa: parte la gara, si salvi chi può

E' stata indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria la "Gara a proceduta aperta per l'affidamento di servizi giornalistici e informativi, per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato". Lo rende noto il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria in un comunicato. "L'importo complessivo a base d'asta e' di 39,9 milioni di euro (su base annua e Iva inclusa) e rappresenta un incremento significativo delle risorse rispetto allo stanziamento degli anni precedenti, pari a 33,6 milioni di euro. La gara e' suddivisa in 10 lotti: ciascuna agenzia potra' concorrere per non piu' di due lotti ma potra' aggiudicarsene uno solo. A salvaguardia del pluralismo dell'informazione ci saranno cosi', in caso di aggiudicazione di tutti i lotti, 10 diverse agenzie di stampa fornitrici dei servizi per le amministrazioni dello Stato. I lotti hanno caratteristiche qualitative e dimensionali differenziate; parimenti i requisiti di capacita' professionale e tecnica richiesti per concorrere per ciascun lotto sono stati graduati e individuati in funzione delle caratteristiche dei servizi richiesti. I requisiti tengono conto anche della necessita' di acquisire servizi forniti da operatori con una piena conoscenza della lingua italiana e del contesto del nostro Paese. La partecipazione delle imprese di dimensioni minori e' garantita sia dalla presenza di lotti di valore adeguato alle stesse, sia dalla possibilita' di partecipare in forma associata".