Airbus di Stato, spariti 13 milioni di euro

Parte dei 50 milioni per l' affitto dell' Airbus non sono finiti agli arabi di Etihad. I conti non tornano e ballano dai 7 ai 13 milioni di euro per l' Air Force di Renzi, l' ormai famoso Airbus A 340/500 che l' ex presidente del Consiglio volle a tutti i costi nel marzo di due anni fa, costringendo l' Italia a spendere la bellezza di oltre 160 milioni di euro di cui circa la metà solo per il leasing (affitto), scrive il Fatto.