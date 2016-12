Al M5S sperano nell'addio della Raggi per non rovinare la corsa alle Politiche

La spaccatura interna al Movimento 5 Stelle del Comune di Roma non promette proprio nulla di buono per Virginia Raggi. Mentre lei ha risposto valuterò a chi gli chiedeva cos' avrebbe fatto in caso di avviso di garanzia, i suoi oppositori interni hanno invece già valutato: la sindaca deve fare le valigie. Prima possibile, scrive il corriere della sera. C'è chi lo spera, e neppure troppo velatamente, con la convinzione che presentarsi alle eventuali elezioni anticipate con lei al Campidoglio, dopo tutti i disastri di questi primi sei mesi, potrebbe essere un suicidio. E comunque farla saltare ora non pregiudicherebbe la riconferma di un' amministrazione a 5 Stelle al Campidoglio: se si andasse rapidamente al voto anche a Roma gli avversari sarebbero impreparati a fronteggiare una valanga grillina per i sondaggi ancora imponente, scrive il corriere della sera. Lo status quo, al contrario, potrebbe pregiudicare tutto.