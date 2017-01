Al via l'operazione Draghi; è lui il nuovo Prodi

Affaritaliani lo sostiene da tempo e ormai tutti concordano che salvo imprevisti sarà Mario Draghi uno dei prossimi presidenti del Consiglio. Quando accadrà è ancora prematuro dirlo ma una cosa è sicura: accadrà. La cosa è ormai di dominio comune nelle stanze del potere che conta, a Roma come in Europa. E dalle parti del Nazareno fanno anche notare che potrebbe essere proprio lui nuovo Prodi invocato da Bersani. Ma c'è di più perché a quanto apprende Affaritaliani sarebbe proprio Mario Draghi ad avere dei dubbi sulla sua discesa in campo: avrò veri poteri per tentare di cambiare le cose? Quale sarà la situazione del paese ed il suo assetto istituzionale nei prossimi mesi? La politica mi chiamerà e poi si metterà di traverso? Questi i dubbi del superbanchiere. In più, come diceva Francesco Cossiga, i presidenti del Consiglio passano mentre i Capi di Stato restano per cui, se proprio dovesse scendere in campo per il bene del paese, Mario Draghi preferirebbe puntare all'incarico di Capo dello Stato che non di capo di governo e dal Quirinale guidare il paese nei prossimi difficilissimi anni.

DjK

*È uno dei principali analisti e consulenti italiani. Attento a tutto ciò che accade nel mondo. Esperto di fatti politici ed economici