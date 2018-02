Benetton: Alessandro, ecco perchè ho lasciato il Gruppo

"Se uno deve guidare, guida: non devono esserci troppe mani sul volante. Quindi nel 2013 ho lasciato la gestione che e' stata assunta da Edizione" e "il mio lavoro era ed e' qui a 21 Investimenti". Cosi' Alessandro Benetton - in un'intervista al Messaggero - spiega perche' ha voluto lasciare il gruppo e concentrarsi su 21 Investimenti. Come giudica i passaggi generazionali nelle aziende italiane? "Ho visto padri che non hanno trovato adeguate successioni, ma altrettanti che non sono riusciti a capire le caratteristiche dei figli - risponde -; forse perche' cercavano di fargli indossare un abito su misura. Magari nel frattempo la moda e' cambiata e il figlio ha spalle diverse, e forse il figlio conosce lo stile attuale meglio del padre".