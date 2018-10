Alitalia-Fs: tanti buoni motivi per dire di no alle nozze

Dai costi previsti ai rischi per i pendolari ecco gli snodi che bloccano il piano. Le Fs dovrebbero dirottare su Alitalia buona parte delle risorse che stanno cominciando finalmente a profondere nel rinnovo dei treni per i pendolari (600 vetture e sei miliardi di investimento), i collegamenti fra i due principali aeroporti di Fiumicino e Malpensa con i terminali cittadini dell' alta velocità - uno dei poli dell' integrazione - sono invece vetusti e affidati a linee lentissime, scrive Repubblica. Lo slogan "un unico biglietto" può essere benissimo realizzato con un semplice accordo commerciale come ce ne sono molti già in vigore in tutta Europa. Il socio "forte", insomma una compagnia area che si metta in società con quest' eterogenea nuova entità, non si riesce a trovare. E via dicendo.