Alitalia in eterna crisi: è sempre senza partner. E ora il governo...

In vista c'è la proroga del prestito ponte da 900 milioni di euro, un finanziamento che ora potrebbe essere rinnovato in attesa dell’arrivo sulla scena di partner finanziari e industriali pronti a entrare nel capitale. Ad ammettere il piano per il futuro della compagnia è stato il sottosegretario leghista allo Sviluppo economico Dario Galli, rispondendo ai microfoni di Radio Anch’io.