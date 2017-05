Alitalia, Renzi e l'amico del Qatar: buono per tutti gli usi...

Nel Pd non si esclude nessuna strada, nemmeno quelle più impervie: da Poste a Ferrovie, fino a Invitalia. Al largo del Nazareno ammettono che le prime due soluzioni «sono piuttosto complesse», mentre si valuta come più percorribile l' intervento di Invitalia, scrive la Stampa. Ai vertici Pd non è chiaro se Etihad sia o meno disposta a restare azionista. Il timore che chiuda le tende e venda quel che può (a Lufthansa) è alto. Di qui l' idea dell' ex premier di chiedere aiuto ad una sua vecchia conoscenza: l' emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, già acquirente del 49 per cento di Meridiana e - così raccontarono le cronache - interessato ad una quota del Monte dei Paschi di Siena. Per inciso, di quello sbandierato interessamento si persero le tracce nella notte del fallito referendum costituzionale. In ogni caso: fra i due - Renzi e l' emiro - ci sarebbe una consuetudine e simpatia reciproca, al punto da scambiarsi frequenti sms. Il «modello Meridiana» citato pubblicamente in questi giorni altro non sarebbe che l' ipotesi di cedere parte delle quote Alitalia alla casa reale qatarina.