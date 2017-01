Allarme Cav: Forza Italia ha bisogno di soldi

Gli interlocutori, di solito, faticano a prenderlo sul serio.

Eppure quel Silvio Berlusconi che piange miseria e dice loro che «non ci sono più soldi» sta soltanto raccontando la verità, scrive Libero. L' ultimo allarme-conti è stato lanciato nel corso degli incontri avuti negli ultimi due giorni a Palazzo Grazioli, coi capigruppo e alcuni dirigenti che poi sono stati nominati nella commissione per le candidature alle Amministrative o in quella coi delegati alla trattativa per il nuovo sistema elettorale «proporzionale».