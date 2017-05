Pd, allarme rosso per Matteo Renzi: Franceschini non vuole Orfini Presidente

Secondo quanto rivelano fonti di primissimo piano ad Affaritaliani Palazzi&Potere non tutti sarebbero contenti di votare domani Orfini presidente del partito, non solo e non soltanto gli orlandiani che peraltro hanno già detto che voteranno no ma anche Franceschini ha molti dubbi in merito. Vorrebbe un'altra figura come presidente, di garanzia, non un neo renziano quindi espressione della maggioranza. Il rischio dunque per Renzi è quello di dover forzare la mano e fare comunque passare Orfini a colpi di maggioranza anziché cercare una più ampia convergenza col contributo di tutti (come pure aveva promesso). Vedremo se la notte porterà consiglio. Intanto, si racconta che Franceschini sia molto deluso da come stanno andando le trattative in seno al Pd, sperava in un altro atteggiamento da parte di Matteo Renzi e non vorrebbe che il nuovo presidente, che ricordiamo dovrebbe essere di garanzia e super partes, venga eletto con una sorta di colpo di mano da parte dei renziani anche perché sommando i franceschiniani con gli orlandiani e i seguaci di Emiliano Orfini potrebbe si passare ma di strettissima misura e non sarebbe questo certo un bell'inizio per il Pd;soprattutto per chi sbandierava ai quattro venti che sarebbe passato dall'io al "noi".

Ps, ora la paura delle altri componenti Pd si sposta anche sulla composizione delle liste per le future elezioni. In molti temono forti epurazioni e veti....soprattutto tra le fila dei non renziani.