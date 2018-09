Anas, il piano del governo. Con la Cdp e stop alla fusione con le Ferrovie

Il piano per scindere le Ferrovie dello Stato e l' Anas è allo studio al ministero dei Trasporti, dove l' ipotesi per ora è quella di un decreto in arrivo nelle prossime settimane e il successivo ingresso nella partita della Cassa depositi e prestiti, scrive la Stampa. Lega e Cinque Stelle hanno sempre criticato l' iniziativa del precedente governo che alla fine del 2017 ha portato la società stradale sotto al cappello di Fs, creando un colosso dei trasporti da 10 miliardi di fatturato. Il passo indietro ora è alle porte, come confermano fonti di governo.