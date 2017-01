Anche 6 partiti in 4 anni! Ecco chi sono i voltagabbana

C'è chi li chiama «voltagabbana». Sono i parlamentari che si spostano da un gruppo all' altro alla Camera e al Senato. C'è chi li definisce più semplicemente «cambi di casacca». Fatto sta che, in questa legislatura, si è registrato un vero e proprio record: sono 388 gli spostamenti a Montecitorio e Palazzo Madama che hanno coinvolto 264 onorevoli.

Già, perché in molti casi c' è chi è "saltato" da una parte all' altra più di una volta. Il senatore Luigi Compagna (Conservatorie Riformisti) lo ha fatto addirittura sei volte. Il deputato Ivan Catalano (Civici e Innovatori) si è spostato quattro volte.

Non sempre, però, si tratta di tradimenti veri e propri, scrive il Tempo. A volte le ragioni sono altre.