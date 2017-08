Anche Casaleggio l'ha capito: Roma sta distruggendo il Movimento

Alla Casaleggio Associati hanno spulciato gli ultimi sondaggi sulle elezioni regionali siciliane - quelle sempre date per vinte da parte di M5S e considerate la rincorsa per il successo nazionale - e hanno visto che il possibile candidato del

centrodestra unito, Nello Musumeci, supererebbe con il 35,4 il grillino Cancelleri (fermo al 30,4).

E anche per questo la partita romana - ovvero evitare il collasso della giunta e dare qualche segnale di buongoverno - diventa ancora più cruciale, scrive il Messaggero. Un brutto epilogo qui e un insuccesso in Sicilia rappresenterebbero per il grillismo la fine di tutto. E Grillo ne è arciconvinto: «Ci stiamo giocando la vita». Idem Casaleggio.